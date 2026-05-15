Concluye visita de Trump a China con acuerdos para estabilizar nexos

El presidente estadounidense, Donald Trump, finalizó hoy una visita a China enfocada en estabilizar los lazos bilaterales, mejorar la confianza mutua y abrir nuevas posibilidades a la cooperación económica.

De acuerdo con la parte asiática, los dos líderes acordaron impulsar una relación estratégica estable y constructiva China-EEUU durante los próximos tres años y más.

Más allá de los comunicados que advierten sobre un buen ambiente de diálogo acerca de diferentes temas, poco se conoce en este momento sobre los detalles de los múltiples encuentros entre ambos presidentes.

Donald Trump adelantó que se han hecho grandes acuerdos comerciales en beneficio de las dos naciones y previamente dijo en una entrevista a Fox News que China accedió a comprar soja y petróleo de Estados Unidos.

El Ministerio chino de Exteriores señaló la víspera que las dos partes alcanzaron consensos sobre «cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas» y acordaron reforzar «la comunicación y la coordinación en asuntos internacionales y regionales».

El republicano vino a Beijing acompañado por una treintena de jefes ejecutivos de las principales compañías estadounidenses de diferentes sectores, entre ellos se encuentran Elon Musk (Tesla, X), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple), quienes desde hace años mantienen vínculos con el mercado chino.

La economía y una mayor apertura del mercado chino fue el principal pedido de la parte norteamericana, mientras que desde el primer día de conversaciones Xi jinping advirtió sobre la importancia de abordar con cautela el tema Taiwán.

«Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral disfrutará de estabilidad general. De lo contrario, ambos países enfrentarán choques e incluso conflictos, lo que pondría toda la relación en grave peligro», alertó.

Trump reiteró en varias ocasiones que Xi es un gran líder y que fue un honor tener este intercambio con él, mientras que el mandatario chino calificó esta visita de histórica y agregó que «la gran renovación de la nación china» y el «Haz América grande de nuevo» pueden ir de la mano.

Xi señaló que las relaciones entre China y Estados Unidos son de las más importantes a nivel mundial porque se centran en el bienestar de los dos países, de 1.700 millones de habitantes, y en los intereses de más de ocho mil millones de personas en el mundo.

Sobre Medio Oriente, la Cancillería china enfatizó la posición de Beijing en favor del diálogo y la solución política, mientras que Trump aseguró que Xi se mostró dispuesto a ayudar a alcanzar un acuerdo con Irán.

También dijo que ambos habían coincidido en que Irán no debería tener un arma nuclear y que el estrecho de Ormuz debería permanecer abierto.

Desde el punto de vista de la diplomacia china, el gobierno del gigante asiático desplegó un gran recibimiento que contempló además varias interacciones con Xi Jinping, lo cual nos es habitual.

La cumbre envió señales positivas al mundo y ambos abogaron por trabajar juntos por un futuro de cooperación prometedor, actuando como socios y no rivales.

La denominada diplomacia del jefe de Estado ha desempeñado un rol clave en la distensión entre Washington y Beijing luego de meses de guerra comercial.

Sin embargo, la visita no resuelve las tensiones estructurales entre ambos países, especialmente tras las recientes sanciones estadounidenses y las contramedidas adoptadas por Beijing.

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