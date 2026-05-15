Artistas de Guatemala exponen obras dedicadas a José Martí

Artistas de Guatemala exponen hoy y hasta el 29 próximo obras dedicadas al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en el marco del 131 aniversario de su caída en combate.

En el acto de apertura la víspera, el secretario general del sindicato que agrupa a esos realizadores, Fernando Minera, detalló que la muestra, como en ocasiones anteriores, busca enaltecer el legado universal del Apóstol de la independencia de la mayor isla del Caribe.

Martí (maestro, poeta y periodista) divisó con lucidez profética la sombra que el naciente imperialismo proyectaba sobre el resto del continente, subrayó el pintor y muralista.

En el capitalino Salón Luis Cardoza y Aragón de la Biblioteca Nacional, el embajador cubano en la tierra del quetzal, Nazario Fernández, remarcó que el intelectual antillano es también de todos los latinoamericanos.

Su legado moral y patriótico nos acompaña, la vigencia de su pensamiento es un arma fundamental en la batalla actual, en la cual el mundo convulsiona con los apetitos neocoloniales expandidos por todos los rincones del planeta, acotó.

El jefe diplomático consideró importante que se conozca la historia, la lucha del pueblo cubano y cada conquista lograda en beneficio de los más necesitados.

Somos descendientes, hijos de Martí y del Comandante Fidel Castro, que fue su mejor discípulo y que en el año del centenario del natalicio del Apóstol se rebeló contra la dictadura batistiana, aseguró.

Los cubanos ratificamos la disposición de defender la Revolución al precio que sea necesario, a pesar de las amenazas, de los peligros, a pesar de las medidas del recrudecido bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla, afirmó Fernández.

Resaltó que más de seis millones de cubanos firmaron su compromiso con la patria a fines de abril último y el 1 del presente mes hubo un gran desfile de los trabajadores, quienes respaldaron a la Revolución en La Habana y otras ciudades.

Nos acompañan también ustedes con su solidaridad, su apoyo y con todo lo que hacen para que se conozca la verdad de Cuba, reconoció el funcionario.

Los presentes recorrieron luego el área, con 13 creaciones en total de miembros del Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, entre ellos Mauro Osorio, Julio Pereira, Marselo Espino, el joven Marco Antonio Fausto y el propio Minera.

Martí, quien viviera en este territorio centroamericano con 24 años, de marzo de 1877 a julio de 1878 (15 intensos meses), supo captar la esencia del pueblo maya y dejó una huella imborrable en el corazón de Guatemala.

Fungió como docente en la Escuela Normal para Varones de la urbe, recorrió sus calles, plazas, iglesias, escribió, discursó, y por si fuera poco, su hijo José Francisco comenzó a crecer aquí en el vientre de Carmen Zayas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959