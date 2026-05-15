Mayoritario rechazo a Trump en gestión de la economía, encuestas

Si en algo hoy están de acuerdo los estadounidenses, pese a la profunda polarización política en Estados Unidos, es en la mayoritaria desaprobación del presidente Donald Trump en materia económica.

Más de un año después de su regreso a la Casa Blanca, uno de los pilares que trajeron de vuelta al cargo al republicano se desploma: prometió en la campaña electoral un repunte económico y sedujo votantes, pero la realidad lo contradice.

El 70 por ciento de la ciudadanía -a tono con una nueva encuesta de CNN- desaprueba la gestión de Trump en la economía, una nota que era impensable hace poco tiempo atrás.

Por afiliación ideológica, prácticamente todos los demócratas (97 por ciento) lo desaprueban; también el 79 por ciento de los registrados como independientes e incluso el 30 de los republicanos le dio malas notas en la materia.

El tanteo de opinión encontró que el 65 por ciento de los estadounidenses dicen que las políticas de Trump empeoraron las condiciones económicas, mientras el 77 por ciento considera que han “aumentado el costo de vida” en sus comunidades.

Los entrevistados coincidieron en que en esta situación mucho tienen que ver los aranceles de Trump a buena parte del mundo y la guerra que desató con Irán, que disparó los precios del petróleo y por consiguiente de la gasolina.

La tasa de desaprobación del mandatario en la economía saltó del 56 por ciento en marzo de 2025 al 61 por ciento un mes después de anunciar el sistema de tarifas globales de lo que en su momento él denominó como “Día de la Liberación”.

En año electoral esta no es una buena noticia para Trump. El Partido Republicano aspira mantener el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre.

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