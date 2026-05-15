Cuba inicia con dos triunfos boxísticos en Ganadores de Belgrado

Los boxeadores cubanos lograron hoy dos triunfos y un revés en su debut en el torneo boxístico Ganadores de Belgrado, en la capital de Serbia.

Deibys Abreu (55 kg) derrotó por 5-0 al canadiense Alexis Turbide y Luis Enrique Vinent (60 kg) acuñó un fallo similar ante el bosnio Mijhajlo Djekic, comentó la publicación digital Jit.

La derrota la encajó Jorge Cuellar (70 kg), por decisión adversa de 1-4 ante el turco Refik Kartal.

Este viernes Abreu enfrentará por la medalla de plata al armenio Keyap Vagharshak, mientras que Vinent y Nelson Williams (90 kg) buscarán el metal de bronce ante los ucranianos Iván Zavadskyi y Vitali Mulchalnov, respectivamente.

En la Copa Greifen, que comenzará a disputarse desde este viernes en la ciudad alemana de Rostock, competirán seis peleadores cubanos, entre ellos, tres mujeres y tres hombres.

Las damas son Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg) y Magda Massó (57 kg), un trío de muchachas clasificadas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Por el apartado varonil estarán en el ring germano Julio Galloso (65 kg), Dairon Girado (70 kg) y Xavier Fernández (80 kg).

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