Zarpa desde Türkiye flotilla internacional para romper bloqueo a Gaza

La denominada “Flotilla de la Firmeza”, integrada por 54 embarcaciones y activistas de 70 países, zarpó hoy desde el puerto turco de Marmaris, en el Mediterráneo, con el objetivo de desafiar el bloqueo israelí impuesto a la Franja de Gaza.

La iniciativa partió desde distintos puntos del distrito costero de Marmaris, en la provincia de Muğla, tras la realización de reuniones técnicas y preparativos logísticos entre los organizadores y capitanes de los barcos.

Entre los participantes figuran miembros de la dirección de la flotilla,además de numerosos activistas internacionales, y también participa en la travesía el presidente de la Confederación de Sindicatos Turcos, Mahmut Arslan.

La salida de la flotilla ocurre semanas después de que fuerzas israelíes interceptaran en aguas internacionales frente a Creta a otra misión marítima vinculada a la misma organización.

Según los organizadores, el 29 de abril Israel capturó 21 embarcaciones con unos 175 activistas a bordo, mientras otros barcos lograron continuar hacia aguas territoriales griegas.

La “Flotilla de la Firmeza” forma parte de los esfuerzos internacionales dirigidos a romper el bloqueo impuesto por Israel sobre Gaza desde 2007.

Organizaciones humanitarias denuncian que el cerco agravó la crisis humanitaria en el enclave palestino, especialmente tras la ofensiva militar israelí iniciada en octubre de 2023, la cual provocó una extensa destrucción de infraestructura y el desplazamiento masivo de población.

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