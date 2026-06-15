Cubanas debutarán el martes en Copa Mundial de softbol

A la capital de la nación europea, sede del Grupo A, la tropa del mentor villaclareño Jorge Lamas viajó sin su mejor lanzadora, la estelar zurda Yilian Tornés Vargas, y la receptora-jardinera Yarianna López Boza.
Tras su participación en la III Liga Mexicana, la jiguanisera Tornés Vargas se recupera de la operación en una rodilla; mientras, la bayamesa López Boza solicitó la baja del equipo nacional.
Las también granmenses, la torpedera yarense Leannelys Zayas Pérez y la antesalista manzanillera Yilian Rondón Velázquez (capitana) integran la selección cubana.
Frente a Taipéi de China está previsto el debut de las cubanas el día 16, a las 9:00 A.M (hora de Cuba), y el 17 chocarán con el conjunto anfitrión (4:00 A.M).
En la próxima jornada efectuarán doble choque, primero ante el potente elenco de Canadá (4:00 A.M), vigente medallista de bronce, y, luego, frente a Australia (4:00 P.M).
En el cierre de esa etapa, el 19, Lamas y sus alumnas rivalizarán con Italia (4:00 P.M), donde la Serie A1 recesa hasta el venidero día 27 y cuenta con la participación Zayas Pérez, líder de las bateadoras.
Otras dos llaves, también con seis equipos, tendrán lugar después: la ciudad de Lima (Perú), acogerá las acciones del B, en julio, y en Oklahoma City (Estados Unidos), las del C.
Además de las locales, en tierras peruanas actuarán representaciones de Gran Bretaña, Filipinas, Puerto Rico, Venezuela y las campeonas defensoras de Japón.
Y en suelo estadounidense, acompañarán a las anfitrionas formaciones de China, Países Bajos, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Los dos mejores conjuntos de cada zona y otro par de boletos (comodines), que otorgarán los organizadores, avanzarán a la fase final, con sede en la urbe australiana de Redcliffe, el próximo año.