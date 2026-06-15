Liga Élite del Béisbol Cubano: Todos por uno y uno para todos

A solo cuatro juegos del cierre, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano contiene el aliento hoy mientras tres aspirantes se baten por el último boleto, como mosqueteros jurados a una causa única e indivisible.

Mayabeque (16-19), Artemisa (15-20) y Matanzas (14-20) asumen la recta final bajo el eco simbólico de “todos por uno y uno para todos”, aunque la paradoja los obliga a combatirse sin tregua por un único asiento en el tren semifinalista.

En la tabla, Industriales (21-15) manda a pesar de sus derrotas recientes, seguido por Las Tunas (19-15) y Holguín (20-16), ya clasificados, mientras detrás se agolpa el trío que todavía escribe su destino en apenas cuatro desafíos.

Mayabeque llega con ventaja tangible y una ofensiva que intimida —226 carreras, promedio colectivo de .320 y 69 dobles—, pero también con sombras peligrosas: perdió 0-4 la serie ante los yumurinos y cayó 3-4 frente a los Cazadores, un lastre decisivo si el cierre desemboca en empates.

Los Cocodrilos, urgidos desde su 14-20, necesita al menos tres victorias en el duelo directo con los Huracanes que comenzará mañana en el Nelson Fernández para invertir la historia, aferrado a una producción irregular pero a la memoria de haber barrido a sus rivales en la primera vuelta.

En tanto, Artemisa se mueve en la cuerda floja con 15-20 y la defensa más vulnerable del torneo (.966 y 41 errores), obligado a resistir ante Industriales en el Latinoamericano mientras mira de reojo lo que ocurra en el otro frente.

El trasfondo estadístico dibuja un conflicto de alto voltaje ofensivo y fragilidad desde el montículo, con los tres equipos liderando los peores promedios de carreras limpias permitidas —Matanzas (6.76), Artemisa (6.55) y Mayabeque (6.23)— junto a elevados WHIP y averages rivales.

Entre batazos, errores y posibles fórmulas de desempate, la semana final se anuncia como un duelo de acero y nervios, donde cada entrada puede inclinar la balanza y solo uno, entre estos tres mosqueteros sin alianza real, conquistará el último boleto hacia la gloria.

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