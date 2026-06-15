El Gallo y su orquesta, en concierto único

La persistente lluvia sabatina no impidió la realización del concierto de El Gallo y su orquesta, en el Cine Céspedes, donde rememoró antológicos temas de su catálogo y estrenó otros que forman parte de su nuevo disco.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Alberto Carrillo Peña, más conocido en el ámbito musical como El Gallo, se ha consolidado como emblemática figura de la música popular cubana.

Originario de Manzanillo, su carrera comenzó en el grupo de aficionados Los X, donde dio sus primeros pasos, para luego convertirse en la voz líder de la Orquesta Original de Manzanillo. Hoy, dirige con maestría su propia agrupación, El Gallo y su Orquesta, que mantiene viva la tradición sonora de su tierra natal, cuyos temas disfrutó ampliamente su público.

Carrillo Peña no solo es un intérprete carismático, también un prolífico compositor. Cuenta con un vasto repertorio de más de 200 temas originales, entre los cuales destacan “La pantera”, “Patica de chivo”, “Un pariente en el campo” y “La botellita”.

Estas piezas han alcanzado gran popularidad debido a su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana y las raíces culturales cubanas, con letras sencillas pero cargadas de autenticidad y ritmo contagioso.

La trayectoria y obra de El Gallo no solo evidencian su talento, también la pasión y la dedicación depositada a favor de la música cubana, consolidando su legado como un verdadero cronista del Oriente cubano. Su último álbum “A mi tierra” es, sin duda, una joya que reafirma la vitalidad y diversidad del panorama musical nacional.

Durante el concierto, Carrillo Peña, El Gallo, recibió, a nombre de su orquesta, el reconocimiento de la dirección provincial de Cultura y otras instituciones que, además, lo agasajaron con su presencia.

La Demajagua