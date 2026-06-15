Restauran camino en Cujabo impulsado por el movimiento participativo Barrio por la Patria

La situación actual del país demanda desarrollar un movimiento popular- participativo en la comunidad y en el barrio, como escenario fundamental para mantener y fortalecer las conquistas de la Revolución.

El movimiento popular- participativo Barrio por La Patria tiene como objetivo promover un conjunto de acciones en la comunidad y en el barrio en función de las prioridades del país, con la participación de las organizaciones políticas, de masas y sociales; los diferentes actores del sistema del Poder Popular; las administraciones locales y la población.

Para garantizar su adecuada ejecución, se han diseñado tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo. Este último fomenta la participación popular con la finalidad de lograr que los ciudadanos se involucren en las acciones que promuevan la transformación de la comunidad.

Con el propósito de restaurar el camino de acceso a la escuela primaria Jesús Figueredo Pantoja de la comunidad de Cujabo, perteneciente al municipio Yara, se realizó este jueves, un trabajo voluntario con la participación de la población

“El deterioro ocurrió debido a las lluvias persistentes que se han producido en la comunidad en las últimas tres semanas. El acceso a la escuela primaria se hizo cada vez más difícil para los niños, profesores y pobladores que por ahí transitan, se convirtió en un problema que afecta la dinámica del territorio”, refirió Migdania Perez Tamayo, pobladora de la comunidad.

Maricela Figueredo Rosales, delegada de la circunscripción, aseguró que este tipo de trabajo en la comunidad, de acuerdo con el movimiento popular- participativo, fortalece su vínculo con los electores; activa a la población en la búsqueda y solución de alternativas a los problemas, con los recursos a su alcance.

“Con una yunta de bueyes drenamos a ambos lados, desde la parte alta hasta la desembocadura del arroyo, se destupieron las alcantarillas y podaron los árboles que daban sombra e impedían que se secara el camino con más facilidad”, expresó Arcides Hernández Hernández, habitante de la comunidad.

La puesta en marcha del movimiento evidencia que la participación ciudadana organizada es un pilar indispensable donde no solo se resuelven daños materiales sino que también se fortalece el vínculo del tejido social.

La Demajagua