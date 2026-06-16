Por la educación: desafío constructivo a pie de obra

Cuando los sueños de un país se cimentan en la educación de sus hijos, se desafía la adversidad. Por encima de los obstáculos, las manos todas se aúnan para devolver la hermosura y la seguridad a los espacios donde nace la ciencia y el compromiso con el saber.

Las faenas constructivas de la escuela primaria Miguel de la Guardia y Góngora, de Manzanillo, constituyen respuesta a esa voluntad cubana de seguir edificando la principal obra formadora de hombres, de afirmar el escenario del aprendizaje, cual conquista de la Revolución.

“El proceso de remodelación de nuestra institución es significativo, tanto para el colectivo de educandos y docentes como para la comunidad”, asevera la directora y licenciada en Educación Primaria, Melba Lisbeth Chávez Fuentes.

“Cuando parecía difícil llega una solución constructiva como nuevo ímpetu a nuestros niños y niñas, que están muy contentos. A pesar de que, en breve, concluye el curso escolar, saben que en el venidero septiembre tendrán una escuela nueva”.

En los ocho locales que reciben diariamente a 151 educandos de los grados desde preescolar hasta sexto, de la comunidad de Blanquizal, a orillas de la carretera a la entrada de la urbe costera, se trabaja bajo el sol para este fin.

Mientras unos preparan las mezclas para las paredes, otros funden pasillos exteriores o aceras; una parte se encauza en los sustentos del nuevo portal que preservará las acciones y guardará a los bisoños de la intensidad de la radiación solar y de la lluvia.

Enfocados en eliminar los rastros de la humedad, con una reconstrucción parcial en interiores y exteriores de los dos módulos que componen la estructura, los constructores transforman el centro escolar, con más de cinco décadas de existencia.

“Las principales acciones son el descorche y resane de paredes, la colocación de aceras y un portal, la reconstrucción del paso peatonal o escalones de acceso, de la cerca perimetral y del cartel lumínico identificativo, la restitución de las planchas de fibro defectuosas y de puertas, marcos y llavines. Con estos bríos, pensamos terminar en la primera quincena de este mes”, significó el director municipal de Educación, Yordan Rubén Polo Guisado.

A pie de obra, con una cuchara de albañilería y mezcla de cemento y arena, en sustitución de tiza y pizarrón, el también Máster en Ciencias de la Educación explica: “Este esfuerzo y resultado forma parte del programa emergente, con el impulso del Gobierno y del Partido en Manzanillo, para revitalizar entidades y transformar su imagen y confort, e influir en la calidad de los servicios”.

De un plan de 11 instituciones docentes en esta iniciativa, se realizan acciones al unísono en Miguel de la Guardia y en su similar José de la Luz y Caballero, durante la primera quincena del presente mes.

“Ya están rehabilitados seis centros, incluidos las primarias Emilio Lastre, de Sitio-Remate, afectada por las inundaciones del paso del huracán Melissa, y Mario Carbó Calzada, de Vuelta del Caño, al igual que el círculo infantil Bartolo Soto, junto a las áreas de cocina y lobby del Hogar para niños sin cuidado parental.

“Pendientes a intervención están la primaria Wilfredo Pagés, el Instituto Preuniversitario Micaela Riera. También, el círculo infantil Margaritas Blancas requiere una inversión mayor, y se gestiona el financiamiento al ser nosotros una entidad presupuestada, que en 2026 tenemos en plan de mantenimiento a solo cinco instalaciones.

“Pese a las presiones económicas del bloqueo y las políticas hostiles norteamericanas, se implementa el programa y suman alrededor de 40 las instituciones a las que estaremos llegando, incluidas las 27 perjudicadas por las intensas inundaciones y lluvias de Melissa”.

Entre las inconclusas, están las escuelas primaria y secundaria de igual nombre, José Antonio Echeverría, en Cayo Espino, y la primaria Ignacio Pérez, de Sitio-Remate, las tres más lesionadas por el sismo de 2024. “Se prevé que la última pueda recibir acciones, mientras que las otras dependen de una mayor inversión, porque deben ser levantadas desde los cimientos”, agrega, el líder del sector en la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

No obstante, sus alumnos se han mantenido y continuarán recibiendo las lecciones de sabiduría y amor en los locales adaptados, como las carpas donadas por la Unicef y espacios facilitados por familiares, vecinos, los propios maestros y las entidades locales, guiados por la premisa martiana de que el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos.

Dicha máxima es la que enarbolan los cerca de 30 profesionales del sector educacional manzanillero que conforman las tres brigadas ejecutoras de los trabajos de rehabilitación de los centros académicos.

Profesores de Educación Física, Albañilería y otras especialidades técnicas, asumen el reto con la conciencia de que la responsabilidad de tener escuelas invulnerables y engalanadas es de todos.

El próximo período lectivo los nietos de Ana María García Enamorado, residente en Blanquizal y prestigiosa educadora ya jubilada, volverán a las aulas con la alegría de la embellecida escuela. “También nosotros sonreímos”, asegura la abuela.

“Esta es muy querida, y tiene niños que acuden de zonas lejanas. Siempre fue un reclamo, por ejemplo, la valla que identifica y honra a ese pedagogo e independentista granmense que tuvo dos fanatismos, el escolar y el patriótico”.

De la misma arcilla son quienes hoy defienden el sueño de que las nuevas generaciones tengan un ambiente acogedor para un proceso de enseñanza-aprendizaje como lo ameritan sus hijos.

La valoración de García Enamorado es común a los criterios por cada obra. “Es la concesión de un deseo viejo para nuestra comunidad. En tiempos tan difíciles, donde casi parece imposible, Educación está haciendo viable algo que es de agradecimiento de las familias y de los niños, que vienen cada día como si fueran a un cumpleaños y merecen ese esfuerzo”.

La Demajagua