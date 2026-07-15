Granma enciende su verano

Bajo el lema «Verano con mi gente», la provincia de Granma desplegó un ambicioso programa que fusiona cultura, deporte, recreación y educación en sus trece municipios, concebido para garantizar el sano esparcimiento de niños, adolescentes, jóvenes y familias durante los meses de julio y agosto.



La inauguración oficial tuvo lugar en el costero municipio de Media Luna, mientras que en Bayamo —la capital provincial— múltiples espacios abrieron sus puertas con espectáculos comunitarios, ferias y áreas infantiles que pronto se replicaron en el resto del territorio. Entre los platos fuertes de la temporada destaca el Festival Provincial de Artistas Aficionados, previsto para el próximo 17 de julio, donde convergerán elencos de varias localidades en disciplinas como música, teatro, literatura y artes visuales.



Las artes escénicas ocupan un lugar central en la programación. Agrupaciones emblemáticas como la Guerrilla de Teatreros, el Teatro Andante y el proyecto infantil Tarequeando ya comenzaron sus giras, iniciando en Buey Arriba su travesía por las comunidades rurales. Paralelamente, el sistema de Casas de Cultura refuerza su papel dinamizador mediante promotores e instructores que trabajan directamente en los barrios, mientras regresan los talleres estivales de diseño, apreciación artística, creación literaria y artes visuales, auspiciados por el Centro Provincial de Artes Plásticas.



El patrimonio local cobra vida con los “Rumbos”, recorridos impulsados por el Centro Provincial de Patrimonio que exploran sitios históricos, arquitectónicos, culturales y naturales de la provincia.

Estas rutas incluyen parajes emblemáticos como el Parque Desembarco del Granma, Cabo Cruz, la Casa Natal de Celia Sánchez en Media Luna, el Parque Museo La Demajagua y el itinerario “Tras la huella del Che”, que tiene como destino La Otilia, en Buey Arriba.



Se tratan de opciones pensadas para familias, estudiantes y todo público interesado en la historia local.

Ante el complejo escenario energético que atraviesa el país, el Cine Móvil se erige como un ejemplo de adaptación e innovación. Gracias a un módulo de pantalla, sonido y proyector digital alimentado con energías renovables, el Centro Provincial del Cine ha llevado proyecciones a comunidades de Bayamo, como Tamayito, Pedro Pompa, Manopla y El Dátil; y el municipio Bartolomé Masó.



En el ámbito deportivo y recreativo, los combinados municipales y áreas de esparcimiento mantienen una agenda activa con planes vacacionales, juegos tradicionales y eventos participativos.El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) ha dispuesto espacios para la práctica deportiva, mientras que orquestas y agrupaciones de artes escénicas animan teatros, casas de cultura y plazas públicas.



Las instalaciones de Campismo Popular —como Los Cantiles y la Sierrita—, junto a centros turísticos en Bayamo, Manzanillo y Pilón, están condicionados para recibir a lugareños y visitantes, sin descuidar el acondicionamiento de áreas de baño en ríos y fuentes fluviales.



Como propuesta formativa, el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño invita al curso corto «Bayamo a través del lente», una oportunidad única para aprender los fundamentos de la fotografía y desarrollar una mirada creativa sobre el entorno y el patrimonio local.



Con esta oferta amplia y diversa, Granma se suma al «Verano con mi gente», combinando cultura, patrimonio, recreación al aire libre y campismo popular. Un esfuerzo articulado que, pese a las dificultades energéticas, reafirma el compromiso de llevar alegría y opciones de disfrute a toda la población.

Anaisis Hidalgo Rodríguez