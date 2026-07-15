Promueven consejos populares bayameses actividades recreativas y jornadas de limpieza comunal

El fin de semana último, diversos barrios bayameses fueron protagonistas de una intensa jornada de higienización y de múltiples actividades culturales, que se integraron con propuestas comerciales y gastronómicas en ferias populares.

En tal sentido en el Consejo Popular El Valle, vecinos del lugar, centros educativos y laborales, se sumaron a trabajos voluntarios, bajo el lema participativo, Juntos podemos tener una ciudad limpia.

Entre tanto, hubo participación de la gastronomía y el comercio con variedad de ofertas y productos, así como la acostumbrada caldosa colectiva, con el acompañamiento de ventas de manualidades y útiles para el hogar.

Por otra parte la cultura y la recreación fueron momentos de sano esparcimiento en este Consejo Popular del Valle, con actividades dedicadas al poeta mayor de Cuba, Nicolás Guillén, en su aniversario 124 de su natalicio, junto a las actuaciones del Mago Ampudia.

De igual manera en la comunidad de Santa Isabel, la Guerrilla de Teatreros animó la jornada sabatina, mientras que diversos espacios con canciones y poesías, tuvieron lugar en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos.

De esta manera el embellecimiento de la ciudad y la cultura se dieron cita en los barrios bayameses, para reafirmar que en circunstancias complejas, prevalece el entusiasmo y la alegría colectiva.

La Demajagua