Irán es y será el guardián del estrecho de Ormuz, afirma canciller

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó hoy que quien garantice la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz merece recibir una compensación.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia iraní reaccionó al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la imposición de una tasa a los buques que transiten por esa vía marítima.

«El presidente estadounidense tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz debe recibir una compensación por ese servicio», escribió Araqchi.

El canciller añadió que «Irán es el guardián del estrecho de Ormuz y lo seguirá siendo para siempre», antes de ironizar sobre la propuesta estadounidense al señalar que «el 20 por ciento es, por supuesto, un porcentaje muy alto… seamos justos».

Trump anunció la reanudación del bloqueo naval estadounidense contra Irán en el estrecho de Ormuz y la imposición de una tasa del 20 por ciento a todos los cargamentos que transiten por esa ruta marítima.

En los últimos días, Estados Unidos intensificó los ataques contra territorio iraní, al afirmar que responden a las acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho.

Irán, por su parte, aseguró haber atacado instalaciones militares estadounidenses en varios países árabes, mientras algunos de esos Estados reportaron víctimas civiles y daños en infraestructuras.

Washington y Teherán habían firmado anteriormente un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, con mediación de Qatar y Pakistán, pero el presidente estadounidense anunció el 8 de julio el fin de esa tregua tras una nueva escalada de las hostilidades.

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