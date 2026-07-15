Mucho talento e historias compartidas: Francia-España

A tono con la canción de Joan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti, España es hoy monotemática ante el duelo de este martes contra Francia en la Copa Mundial de Fútbol.

Hay varios asuntos importantes en el ambiente, como la tragedia en Los Gallardos, Almería, por incendio forestal que deja de momento un balance parcial de 13 personas fallecidas; o el traslado a París de Pedro Sánchez, jefe del Gobierno, para asistir a una reunión sobre Ucrania y festejar el Día Nacional de Francia.

Empero, el balón rodando de la cita del orbe de la FIFA concita la mayor atención en el país ibérico. Pese a la rivalidad, eterna en muchos dominios, sobresalen el talento y las historias compartidas.

Los hermanos Theo y Lucas Hernández tienen orígenes españoles, aunque no de forma directa, si bien vivieron en Madrid un largo tiempo por su vinculación con el Atleti, el Rayo Vallecano y fugazmente con el Real Madrid.

Además, Kylian Mbappé y Aureliane Tchoameni, y pronto el central Ibrahima Konaté, integran el Real Madrid, mientras Ousmane Dembelé estuvo buen tiempo en el Barcelona, club al que pertenece actualmente Jules Koundé.

Del lado de España, el zaguero central Aymeric Laporte es francés nacionalizado español y los talentosos extremos Lamine Yamal (marroquí y guineanoecuatorial) y Nico Williams (Ghana) tienen padres y ancestros africanos, pero nacieron ambos en suelo ibérico.

Nada de esto, seguramente, incidirá en el desarrollo de la semifinal de Dallas, justamente el 14 de julio, cuando Francia conmemora la histórica Toma de la Bastilla en 1789.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps sabe que tropezará con la Roja de Luis de la Fuente capaz de acompasar su juego al toque y la movilidad del balón, un poco para desesperar al rival.

Ya en el habitual “sparring” previo al partido, Yamal y Williams dijeron que no tenían miedo alguno a los franceses, quienes por el contrario deberían estar preocupados.

Konaté respondió sonriente a la prensa y aseguró que son provocaciones propias del momento. “Nosotros, por supuesto, no tenemos ningún miedo, pero respetamos la calidad de los contrincantes”, zanjó.

La férrea defensa de Laporte, Cubarsí, Cucurella y Porro, con Simón en portería, necesitará del despliegue del medio campo con Rodri, Fabián o Pedri, y acierto ofensivo en ataque de Yamal y Oyarzabal.

Enfrente, un Mbappé insaciable con 20 goles en tres mundiales, Olisse, Dembelé, Doué y Barcolá, con el respaldo en la medular de Rabiot y Koné (o Tchouameni) serán esenciales.

Una final adelantada, de los dos mejores equipos del torneo que por el azar, dejará a uno en el camino hacia el 19 de julio en la final del MetLife Stadium de New Jersey.

La Demajagua