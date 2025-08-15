Arranca en Cuba evento de tradiciones Artermisa Mestiza

Con el objetivo fundamental de resaltar y promover las costumbres y tradiciones locales, arranca hoy la cuarta edición del evento Artemisa Mestiza, en esta ciudad del occidente cubano.

Según los organizadores, la dirección provincial de Cultura, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales y otras instituciones, hasta este domingo la festividad ocupará unos 20 espacios culturales de esta pequeña urbe a 64 kilómetros de La Habana.

En esta ocasión se le realizará un homenaje al cantautor local Valentín Puentes (82 años) por su reconocida trayectoria artística de más de 65 años y ser considerado ejemplo y guía para varias generaciones de guitarristas y treseros cubanos.

La programación de la cita incluye conciertos, talleres y recorridos patrimoniales, concentrará las más diversas iniciativas vinculadas con la cultura y las tradiciones de una de las más jóvenes provincias del país.

