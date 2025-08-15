Fidel, un adelantado en cambio climático, opina politólogo argentino

El líder histórico cubano, Fidel Castro, fue un visionario que se adelantaba a su tiempo y alertó sobre lo que hoy está viviendo el mundo con el cambio climático, reflexiona el intelectual y politólogo argentino Atilio Borón.

En un extenso artículo sobre el legado del revolucionario cubano en ocasión de 99 aniversario de su natalicio, Borón recomienda escuchar el premonitorio discurso de Fidel en la Primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, junio de 1992.

«Lo que hoy dice todo el mundo, incluso politicastros de cuarta encaramados al gobierno quien sabe por cuales oscuras razones, lo dijo Fidel en poco más de cinco minutos en su discurso ante el pleno de aquella Cumbre», señala.

Y agrega: «Allí pronosticó que la especie humana estaba en peligro por la destrucción del medio ambiente, anticipó el carácter catastrófico del cambio climático que hoy estamos sufriendo y las consecuencias de la depredación que los capitalismos desarrollados estaban llevando a cabo con total irresponsabilidad, hundiendo en la miseria a los países del Sur Global».

El analista político recuerda que «muchos en la audiencia lo escucharon con un aire de burlona condescendencia: ¡Otra vez Fidel con sus apocalípticos sermones! ¿Quiénes eran esos soberbios personajillos que la historia sepultó impiadosamente?», se pregunta.

Enumera: George Bush (padre), Fernando Collor de Mello, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Saúl Menem, Felipe González (devenido en lobista de las empresas españolas), Jaime Paz Zamora, Patricio Aylwin, entre otros.

«¿Quién se acuerda hoy de estos minúsculos personajes? Pocos, y cuando lo hacen es para maldecirlos. En cambio Fidel habló y sus palabras quedaron grabadas en piedra», afirma.

«Hoy, cuando estamos al borde de una irreparable catástrofe ecológica sus palabras de alerta resuenan cada vez con más fuerza», recalca.

En su reflexión, Atilio Borón convoca a «celebrar como corresponde» el centenario del nacimiento de Fidel.

