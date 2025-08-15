Cuba en datos: Datos de Fidel que quizás no conocías

Desde el discurso más largo en la historia de las Naciones Unidas, ser el único líder mundial que visitó el sur de Vietnam cuando aún se encontraba en guerra, hasta los 634 intentos de atentados contra su vida, Fidel fue un hombre de imposibles realizados, de hazañas que desafiaron la lógica política y la geografía del poder. Desde Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas te presentamos algunos datos sobre su vida que quizás no conocías.