Cuba denuncia planes sionistas de ocupación de territorios palestinos

Cuba denunció hoy los planes de expansión de asentamientos israelíes en territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental, y calificó de “desesperado” el intento del régimen sionista de entorpecer la creación del Estado palestino independiente.

Denunciamos actuales planes de expansión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Régimen de Israel busca redibujar geografía #Palestina, en intento desesperado de entorpecer creación de Estado palestino independiente, denuncio el canciller, Bruno Rodríguez.

El gobierno de Benjamín Netanyahu hizo público recientemente un proyecto de asentamiento en la ocupada Cisjordania que dividiría el territorio en dos, y desarticularía los esfuerzos de parte de la comunidad internacional para la creación de un futuro estado palestino.

