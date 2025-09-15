Lamenta Díaz-Canel deceso de icónica artista cubana Zenaida Armentero

El presidente Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy el fallecimiento este domingo a la edad de 94 años, de la artista Zenaida Armenteros, a quien calificó como una de las más grandes exponentes del folclor cubano.

“Llegue a su familia y a sus compañeros del Conjunto Folklórico Nacional, del que fuera fundadora y primera bailarina, las más sentidas condolencias”, escribió el jefe de Estado en la red social X.

La víspera, el Ministerio de Cultura expresó profundo pesar el deceso de Armenteros, una de las figuras más emblemáticas del arte popular en la Isla, divulgó la institución en un comunicado.

Primera bailarina, cantante, actriz y fundadora del Conjunto Folklórico Nacional, Armenteros dedicó su vida a la preservación y dignificación de la identidad cultural cubana, conquistando al público con su talento y sencillez, detalla la nota.

“Su legado artístico y su ejemplo vivirán eternamente en cada escena, cada canto, y cada corazón que ama la cultura cubana. Gracias, Zenaida, por tanto. Descansa en paz, Reina de nuestro folclor”, expresó la cartera.

