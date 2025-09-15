Cubano Silot dijo adiós en su segundo pleito del Mundial de Lucha

El luchador cubano Arturo Silot Torres (97 kg) concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Luchas de Zagreb 2025 tras caer 1-1 ante el polaco Zbigniew Baranowski, sexto del ranking mundial, en un ajustado combate de la ronda de octavos de final.

Ernesto Arturo Santana

En su debut, el santiaguero, de 24 años, había impuesto su calidad al vencer 6-4 al turco Resul Gune (puesto 23), en la pelea de clasificación, pero no pudo superar la barrera del experimentado Baranowski, número siete del ranking, quien más tarde perdió en cuartos de final, lo que impidió que Silot, escaño 12 universal, accediera a la repesca.

Silot, único representante de la lucha libre masculina cubana en el certamen, llegó a Zagreb tras obtener la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de mayo pasado en México y tras realizar una base de entrenamiento en China.

Con este resultado, el antillano, noveno en los Juegos Olímpicos de París 2024, no pudo repetir o mejorar su actuación de la cita universal.

Kyle Snyder, de 29 años y quien fuera el campeón olímpico estadounidense más joven de la historia en Río 2016, disputará la final de la división frente al vigente titular bajo los cinco aros, Akhmed Magomed Otazhdinov, de Baréin.

La delegación cubana en el Mundial, compuesta por siete gladiadores, tiene hoy también a la doble campeona panamericana junior, Yainelis Sanz, quien venció en su primer pleito por tanteadores de seis a cero a la alemana Amory O.Andrich, pero cayó en cuartos frente a la rusa Catalina Verbina (6-4).

En estos momentos la granmense de 23 años espera ser halada hacia la ronda de repechaje si avanza la eslava a la final.

