Greysis Robles cede en semifinales del Mundial de Atletismo

La cubana Greysis Robles concluyó hoy su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo, en desarrollo por estas jornadas en Tokio, Japón, luego de pasar sexta en el primer heat de semifinales en los 100 metros con vallas (m/v) con un tiempo de 12.97 segundos (s).

Foto: Calixto N. Llanes

Gabriel Manuel Peña Ramírez

Robles superó la línea de meta 60 centésimas por detrás de la estadounidense Grace Stark (12.37 s), quien junto a Ditaji Kambundji (12.44 s), de Suiza, dispusieron de los dos boletos directos en esa seria rumbo a la carrera por el cetro de la velocidad con obstáculos para damas en la capital nipona.

La reacción de la titular de los Juegos Panamericanos Junior de Cali- Valle 2021 y medallista de plata en la cita regional para mayores de Santiago de Chile 2023, resultó la más lenta (0.260 s) dentro de las siete contendientes, aunque la incursión en dicha instancia significa un premio y la oportunidad para sumar una nueva experiencia dentro de las pistas.

El mejor registro en esta ronda lo disfrutó la favorita y recordista del orbe Tobi Amusan (12.36 s), de Nigeria, quien busca la revancha ante lo sucedido en la edición de Budapest hace dos años.

Asimismo, el saltador de longitud Jorge Hodelín también dijo adiós a la competencia durante la sesión vespertina de esta tercera jornada, luego de plasmar una marca de 7,50 metros.

