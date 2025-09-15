Delegación juvenil vietnamita visita Cuba (+Fotos)

Jóvenes comunistas de Ciudad Ho Chi Minh iniciaron hoy una visita de intercambios en Cuba con el homenaje al fundador de la nación vietnamita, Ho Chi Minh y al Héroe Nacional del país caribeño, José Martí.

Los jóvenes vietnamitas acompañados de sus homólogos anfitriones depositaron ofrendas florales, primero en el parque monumento al héroe de su país y luego en la plaza de la Revolución en la capital cubana, lugar donde recorrieron también el Memorial al Apóstol de la mayor de las Antillas.

La visita obedece a un convenio de trabajo firmado en 2023 y tiene por objetivo fortalecer la amistad, colaboración y solidaridad mutuas.

Esta vez, el diálogo entre los militantes juveniles de Ciudad Ho Chi Minh y La Habana permitirá revisar el cumplimiento de acuerdos y fijar proyecciones para el actual año y el venidero 2026.

Asimismo, facilitará el conocimiento de experiencias, métodos de trabajo e innovaciones, declaró el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la capital de la nación antillana, Raúl Palmero.

Por su parte, el miembro del Comité Permanente de similar organización en Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thanh Lam, refirió a Prensa Latina que la sólida relación entre los partidos comunistas y pueblos de Vietnam y Cuba tienen su continuidad y defensa por las jóvenes generaciones.

El dirigente vietnamita concordó en que están lejos geográficamente, pero cerca e íntimamente ligados en la resistencia y la victoria, comprometidos en su desarrollo en todos los aspectos.

La visita de la delegación de la nación indochina a La Habana se extenderá hasta el 21 de septiembre y sucede en el contexto del aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba.

