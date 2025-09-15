Homenajeados cantineros premiados en festival internacional en Cuba

Los dos jóvenes cantineros de esta provincia de Cuba premiados en el reciente Festival Internacional Varadero Gourmet, fueron homenajeados hoy en sus respectivos centros hoteleros por la calidad demostrada durante el desarrollo de la competencia.

Los cantineros Yosbel Figueredo del hotel Morón, con el Primer Premio en la categoría de Servicios Gastronómicos, y Jean Pablo González, del Aparthotel Azul, en Cayo Coco, con el segundo lauro en la modalidad de Coctelería Flair, sobresalieron por la excelencia, creatividad y esmero en el desempeño profesional.

La delegada del Ministerio del Turismo en Ciego de Ávila, Iyolexis Correa, felicitó a los jóvenes por el desempeño en tan importante evento y les agradeció por exponer la calidad de los servicios gastronómicos en el destino turístico Jardines del Rey.

Entre los retos de trabajadores y directivos del sector turístico avileño está ofrecer un servicio de excelencia de la gastronomía en las instalaciones hoteleras y de recreo en la cayería norte, en aras de satisfacer las exigencias de turistas nacionales y extranjeros.

El XV Festival Internacional Varadero Gourmet, concluyó el 13 de septiembre en el balneario de la provincia de Matanzas, con el objetivo de promover el desarrollo académico de profesionales del sector basado en la fusión del acervo culinario foráneo y la gastronomía cubana, entre otros.

