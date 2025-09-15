Entregan a presidente de Angola carta de homólogo de Cuba (+Foto)

Una carta del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, entregó hoy el embajador de la nación caribeña, Oscar León, al jefe de Estado angoleño, João Lourenço.

Durante una audiencia en el Palacio Presidencial de Ciudad Alta, el mandatario y el diplomático conversaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países, según declaró León a la prensa al concluir el encuentro.

El embajador apuntó que informó a Lourenço sobre las acciones para materializar los acuerdos e instrumentos firmados entre ambas naciones, en particular los rubricados en el 2023 cuando el presidente cubano visitó Luanda en agosto y, posteriormente, con la visita del jefe de Estado angoleño a La Habana en septiembre del mismo año.

Sobre el contenido de la misiva, refirió que refleja el interés mutuo en fortalecer y ampliar la cooperación bilateral, en un año en el que se conmemoran los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, que será el 15 de noviembre próximo.

“Este evento es una excelente oportunidad para profundizar la amistad entre nuestros pueblos y ampliar la cooperación en todas las áreas posibles”, agregó.

Angola y Cuba tienen relaciones históricas, marcadas por la cooperación militar brindada por la isla desde 1975, que contribuyó a la preservación de la soberanía nacional, así como por la formación de profesionales angoleños y la colaboración en materia de salud y educación, entre otros sectores.

