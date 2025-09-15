Despachador: una labor anónima que marca la diferencia

José Rodríguez Medina se desempeña actualmente como Jefe de Turno del Despacho provincial de carga del territorio granmense. Confiesa sentirse orgulloso de su labor a pesar de las críticas.

Tras la reciente caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) fueron varios los hombres y mujeres que trabajaron arduamente para lograr el restablecimiento del fluido eléctrico en el país. José Rodríguez Medina es uno de esos héroes anónimos.

Rodríguez es un hombre sereno, sus canas demuestran a simple vista la experiencia de los años. Cuenta que lleva más de dos décadas desempeñándose como despachador.

Actualmente es Jefe de Turno del Despacho provincial de carga del territorio granmense, cargo que se ganó no solo por su carácter y entrega, sino por la superación profesional que ha obtenido a lo largo de los años.

A pesar del tiempo que lleva trabajando para la unión eléctrica explica que los despachadores realizan una compleja labor, no sólo porque requiere de mucho tiempo sino también de concentración y sobre todo sapiencia.

“Desde que llegas hay que estar concentrado en el trabajo, siempre orientando al demás. Nosotros trabajamos en turnos de 12 horas consecutivas por 4 días de la semana y muchas veces no podemos contactar a nuestras familias”, añade José Rodríguez.

Cuando ocurre una avería sin pronta reparación, José explica que vive momentos difíciles dentro del despacho. Sin embargo, cuando la situación es mucho más grave su solidaridad reluce “Cuando ocurre una desconexión del SEN vamos voluntariamente a colaborar, pues sabemos el sacrificio de la actividad para los que están en el puesto de trabajo”.

Sobre la alternativa tomada por la provincia de Granma para lograr conectarse al SEN añade “La dinámica para crear los microsistemas es un poco compleja pues hay que tener en cuenta varios factores como la disponibilidad de combustible, las máquinas que responden, los circuitos que deben protegerse y los clientes con mayor tiempo de afectación.

Sin embargo, el trabajo se organiza antes de empezar el microsistema, buscamos las variantes y herramientas y distribuimos la actividad”, agrega Rodríguez Medina.

A pesar de las críticas de aquellos que no comprenden su trabajo José Rodríguez Medina confiesa sentirse orgulloso de su labor y del profesional en el que se ha convertido, pues cuando trabajamos en lo que amamos no importan los sacrificios.

En un mundo donde los héroes a menudo pasan desapercibidos, José es un recordatorio de que cada persona, con su esfuerzo y dedicación, tiene el poder de marcar la diferencia.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma