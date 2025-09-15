Jorge Hodelín y la experiencia mundialista como premio

En su primera experiencia al más alto nivel en la arena internacional y tras superar una enfermedad que limitó la etapa de preparación, el cubano Jorge Hodelín se despidió hoy del Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en Tokio, Japón, luego de quedar en el puesto --- durante la ronda clasificatoria del salto de longitud, con una marca de 7,50 metros (m).

Foto: Archivo

Gabriel Manuel Peña Ramírez

Hodelín, dueño de un registro de 8,34 m, conseguido en junio del presente calendario, creció con la propia competencia, pero aun así estuvo debajo de sus posibilidades, según refrenda la secuencia de saltos, la cual arrancó con un foul, seguida de una medición de 7,49 m y los 7,50 m definitivos en la última aparición.

El también cubano Lester Lescay, pero que representa a la federación española sí archivó su nombre dentro de los 12 finalistas con el mejor brinco de la temporada (8,21 m), solo superado por los 8,28 m de Tajay Gayle, de Jamaica, quien busca retornar a lo más alto del podio como lo hiciera en Doha 2019.

Para el dos veces titular olímpico, el griego Miltiadis Tentoglou, hizo la tarea tan pronto como en el primer intento al conseguir 8,17 m y lanzar así su candidatura por refrendar la corona conseguida en Budapest 2023.

Solo cuatro saltadores superaron el tope de boleto directo, mientras la salvación cerró con los 7,98 m del chino Mingkun Zhang.

En tanto, la delegación cubana cerró la sesión vespertina de la tercera jornada con el sexto puesto de Greysis Robles (12.97 s) en el heat 1 de semifinales de los 100 metros con vallas para damas.

