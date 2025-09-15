La comunidad de Alegría de Pío en Niquero se encuentra en transformación

La comunidad niquereña Alegría de Pío se suma a las más de 130 que en Granma están en proceso de transformación.

Por: Jorge Luis Ríos Frías

A la sombra de un árbol, sin mucho formalismo y con ganas de hacer, pobladores de la comunidad “Alegría de Pío” y otras del Consejo Popular “La Ricardo”, en el municipio de Niquero, junto a la Primera Secretaria del Partido en la provincia Yudelkis Ortiz, diseñaron las principales acciones a favor del bienestar de quienes allí residen.

La presencia de directivos de entidades y empresas provinciales y del municipio Niquero, permitió además establecer pautas organizativas para dar solución al pésimo estado de viales, mejorar la cobertura de transporte, el abasto de agua y la distribución de la canasta básica.

Se demandó incrementar la producción de alimentos en la zona, netamente agrícola, y dignificar escuelas, consultorios del médico y enfermera de las familias y bodegas.

Jorge Luis Rios