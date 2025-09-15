Brasil hizo historia en Mundial de boxeo

Brasil hizo historia hoy en el Campeonato Mundial de boxeo de Liverpool 2025 al cerrar con una medalla de oro y tres de plata.

Rebeca de Lima Santos dio a Brasil su primer cetro femenino en un Campeonato Mundial mixto de boxeo, al dominar aquí en la final en la división de hasta 60 kilogramos 3-2 a la polaca Aneta Rygielska.

En la velada nocturna Luiz Gabriel de Oliveira tenía la oportunidad de añadir otra dorada, ésta en 60 kilos, pero cedió 0-5 ante el uzbeco Abdumalik Khalokov.

Por la tarde Yuri Falcao Dos Reis (65 kg) e Isaias Santos (90 kg) cedieron por el cetro en sus respectivos pesos también contra peleadores uzbecos: Asadkhuja Muydinkhujaev (1-4) y Turabek Khabibullaev (0-5, respectivamente.

En ediciones previas el gigante sudamericano solamente exhibía un título, tres metales plateados y seis bronceados entre los hombres y 3-1-4 entre las damas, pero esta es la primera ocasión en que ambos sexos compiten en la misma sede.

Igualmente conquistaron oros en la última fecha las kazajas Alua Balkibekova (5-0 ante la turca Buse Cakiroglu Naz en 51 kg), Natalya Bogdanova (5-0 a la australiana Lekeisha Pergoliti en 70) y Aida Abikeyeva (3-0 a la uzbeca Navbakhor Khamidova en 65).

A su vez, la australiana Eseta Flint doblegó 5-0 a la inglesa Emily Asquith para llevarse el máximo lauro en 80 kilos.

Por último, los kazajos Torekhan Sabyrkhan y Aibek Oralbay superaron 3-2 al japonés Sewonrets Okazawa en 70 y el uzbeco Jakhongir Zokirov en más de 90, por ese orden, y el uzbeco Akmaljon Isroilov 5-0 al inglés Teagn Stott en 85.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959