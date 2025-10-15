Washington autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump habría autorizado de manera secreta a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, con el objetivo de derrocar al mandatario Nicolás Maduro, reveló este miércoles el diario The New York Times, citando fuentes oficiales.

Según funcionarios norteamericanos consultados por el medio, la autorización presidencial permitiría a la CIA actuar contra el Gobierno venezolano tanto en territorio nacional como en el Caribe.

Este miércoles, el presidente Donald Trump confirmó la revelación del diario, al alegar que la autorización la dio por “dos razones”. En primer lugar, porque considera que Venezuela ha “vaciado sus prisiones hacia EE.UU.”. A su juicio, no obstante, los criminales llegaron a su nación porque tenían “una política de frontera abierta”.

“Muchos, muchos países lo hicieron, pero no como Venezuela”, enfatizó el inquilino de la Casa Blanca en conferencia de prensa.

Y la segunda razón, agregó: “Tenemos muchas drogas viniendo de Venezuela. Y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar”.

Durante su alocución desde la Casa Blanca, Trump, además, ha revelado si considera ordenar ataques terrestres contra Venezuela.

“No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo”, dijo el mandatario durante la rueda de prensa. “Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra”, manifestó respecto al narcotráfico.

Para justificar su posible medida, mencionó que las fuerzas estadounidenses tienen “un par de días sin encontrar un solo barco”. Esto, a pesar de que el martes él mismo informó de un “ataque cinético” contra una presunta ‘narcolancha’, que dejó seis personas fallecidas.

Desde septiembre pasado, efectivos militares de EE.UU. han atacado barcos pequeños en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el alegato de que se trataba de ‘narcolanchas’ cuyo destino era el país norteamericano. Según sus propios datos, con la última operación, ascenderían a 27 las personas ultimadas en alta mar.

En agosto pasado, EE.UU. desplegó un amplio contingente en aguas del Caribe, cercanas al territorio venezolano; y actualmente realiza acciones militares y bombardeos en la zona con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico.

Caracas ha calificado esas acciones de “agresión” y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. El presidente Maduro denunció que Venezuela enfrenta “una guerra multiforme” promovida por EE.UU., cuyo propósito sería imponer un “Gobierno títere” y apropiarse de los recursos naturales del país.

En respuesta, el Gobierno venezolano ha activado maniobras defensivas. El 17 de septiembre se lanzó la “Operación Caribe 200” en la isla de La Orchila, acompañada de ejercicios militares con milicianos y despliegues en varios estados.

Diversos líderes regionales y mundiales han cuestionado la falta de evidencias que sustenten las acusaciones de Washington contra el mandatario venezolano.

El historial de la CIA en América Latina incluye operaciones similares. En 1954, la agencia orquestó el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. En 1961, respaldó la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba y suministró armas a los responsables del asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. También participó en el golpe de Estado en Brasil (1964), en acciones contra el Che Guevara en Bolivia, en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973) y en la guerra encubierta contra el gobierno sandinista en Nicaragua durante la década de 1980.

(Con información de RT en Español)

Cubadebate