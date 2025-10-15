Periodista cubano Jorge Legañoa nuevo presidente de Prensa Latina

Legañoa Alonso, de 43 años, al momento del nombramiento se desempeñaba como vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social.

Graduado de Periodismo en la Universidad de La Habana en 2007, ha transitado por diferentes responsabilidades, entre ellas especialista y analista de medios de comunicación social en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias de 2014 a 2018 y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba de 2018 a 2023.

Como profesional de la comunicación social ha sido enviado especial a eventos internacionales en varios países, en especial a los diálogos entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015.

Colaborador de varias publicaciones de prensa, Legañoa Alonso simultanea las actividades directivas con las de la profesión, y destaca, además, como analista de temas internacionales, comentarista en el Noticiero Nacional de Televisión y presentador del programa cinematográfico de corte político Solo la Verdad.

Ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, así como de administración pública y empresarial en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno de Cuba, y el diplomado de Defensa y Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

Fundada en junio de 1959, poco después del triunfo de la Revolución cubana, Prensa Latina, con 67 años de labor ininterrumpida al servicio de la verdad, ha tenido como principal propósito enfrentar la narrativa hegemónica de los grandes monopolios informativos y las campañas mediáticas contra el proceso liderado por Fidel Castro.

Diariamente la agencia de noticias publica alrededor de 300 materiales variados y contenidos originales desde sus 39 oficinas en el mundo.

