Dirección Provincial de Salud reporta evolución favorable de lesionados por incendio en Manzanillo

Dos de los lesionados por el incendio ocurrido el domingo en áreas de la empresa Azutecnia de Manzanillo permanecen hospitalizados: uno en estado crítico y otro en estado grave, según confirmó el doctor Yuniel Baldor Illana, director general del Hospital Provincial Clínico, Quirúrgico y Docente Celia Sánchez Manduley.

Hermes Soria Romero, de 47 años, es el paciente reportado en estado crítico. Continúa con evaluación crítica, pero sin elementos de infección, lo que resulta favorable para una adecuada recuperación.

Luis Roberto Tamayo Cedeño, de 36 años, es el paciente reportado en estado grave. Sus afectaciones han cedido satisfactoriamente y, hasta el momento, son compatibles con la vida.

Ambos mantienen buena comunicación con los especialistas a su cargo en la sala de cirugía plástica y caumatología. Allí reciben administración de antibióticos, hidratación y curas.

En el incendio, otras tres personas sufrieron quemaduras en sus superficies corporales, pero después de evaluación médica fueron dadas de alta con seguimiento facultativo en sus hogares.

El siniestro se produjo pasadas las ocho de la noche del domingo, luego de la explosión de tanques IBC que guardaban gasolina dentro de un contenedor.

Los integrantes del Comando de Bomberos del territorio, con el apoyo de sus colegas del aeropuerto internacional Sierra Maestra y la colaboración de vecinos del lugar, lograron sofocar las llamas al filo de la medianoche del lunes.

(Con información de Roberto Mesa Matos)

Cubadebate