Lista Granma para la 39 Jornada de Cine Cubano e Internacional

La 39 Jornada de Cine Cubano e Internacional, auspiciada por el Centro Provincial del Cine Granma, tendrá lugar del 17 al 20 de octubre en Bayamo durante la Fiesta de la Cubanía.

A través del perfil oficial de la institución en la red social Facebook, se dio a conocer que la gala inaugural de la cita será el sábado a las 8:30 p.m. en el Cine Céspedes, en la que se estrenará el filme Bajo la corteza, del realizador Daniel Ross.

El evento contempla desde un nuevo espacio de identidad cultural dedicado al cine, un amplio programa que incluye la proyección de estrenos audiovisuales y funciones de cine móvil por diversas comunidades.

La edición 39 estará marcada por fechas que atraviesan la historia, la política y el arte cinematográfico de la Isla, entre estas los centenarios del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del director Julio García Espinosa, Premio Nacional de Cine 2004 y del director José Salvador Massip Ysalgué, Premio Nacional de Cine 2012.

Se sumarán al certamen una serie de motivaciones que enriquecen la programación y rendirán tributo a figuras, obras e instituciones que han dejado una huella profunda en la cultura cubana.

Entre ellas se encuentran el aniversario 85 del natalicio del director Humberto Solás, el 65 del filme El joven rebelde, del director Julio García Espinosa, los aniversarios 65 de la película La muerte de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea y de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), los 40 años del filme Baraguá, del director José Massip; y las cuatro décadas de vida artística del Dr.C Juan Ramírez Martínez, Premio Provincial de Cine.

Durante la jornada se prevén debates teóricos acerca de la producción cinematográfica, el concurso de presentadores de filmes y espacios destinados al reconocimiento de personalidades vinculadas al séptimo arte.

Igualmente, el programa incluirá la inauguración de una exposición virtual, el intercambio con miembros de cineclubes, y un espacio dedicado a la crítica cinematográfica, lo que permitirá a los participantes profundizar en el análisis y la apreciación del cine como manifestación artística y herramienta de transformación social.

Con esta jornada, el Centro Provincial del Cine de Granma reafirmará su compromiso con la promoción de la cultura audiovisual y la creación de espacios que fomenten el diálogo, la formación de públicos y el reconocimiento al quehacer de los profesionales del sector.

Radio Bayamo