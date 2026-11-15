El relato breve “El niño de la cadena”, del periodista y escritor granmense Luis Carlos Frómeta Agüero, resultó nominado para integrar la antología Mi turno: carrusel de voces latinas, del sello editorial Joseph & Mary Grett LLC, con sede en Albany, capital del estado de Nueva York.

Ambientado en los difíciles años treinta del pasado siglo, el texto recrea, con humor y ternura, las peripecias de Yoyi, un niño de humilde familia rural de Bayamo, enviado por sus padres a convivir con unos parientes en Santiago de Cuba, con la esperanza de que tuviera un futuro mejor.

Luego de un festín de mangos, el muchacho se enfrenta a un baño moderno. Ante la orden de halar la cadena, rompe primero la que lleva al cuello; cuando finalmente acciona la del tanque, el remolino de agua le hace creer que ha destruido aquel extraño “trono blanco”.

-Tía… ¡ya acabé!- anuncia tembloroso. El desenlace expresa, con humor e inocencia, la mirada de un niño ante un mundo que le resulta completamente ajeno.

La nominación de esta historia representa un estímulo para Frómeta Agüero y, al mismo tiempo, un compromiso con su escritura.

“Agradezco a quienes tuvieron a su cargo la selección de los textos en concurso. Siempre resulta estimulante y, sobre todo, me compromete a mejorar el discurso narrativo presente en mi obra como periodista y escritor”, expresó el autor.

Este resultado se suma a la presencia de cuentos suyos en la antología del II Concurso de Microrrelatos de temática libre Pluma, tinta y papel, publicado en España en 2013, y en la revista literaria española Papeles del caracol, en 2024.

Nacido en Manzanillo en 1954, Frómeta integra la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba en Granma y es responsable de la redacción cultural del periódico La Demajagua, rotativo que dirigió durante 15 años.

En las páginas de la referida editora mantiene las columnas Estampas del último sábado, de carácter costumbrista, publicada en la edición final de cada mes, y Rostros de mi ciudad, de frecuencia semanal, dedicada a historias de vida de artistas y creadores granmenses.

La versatilidad de Luis Carlos Frómeta Agüero en el periodismo y en la creación literaria se refleja en libros como Estampas del último sábado, publicado por Ediciones Caserón; La radio nuestra y El pensamiento humanista de la televisión Serrana, ambos bajo el sello Ediciones EnVivo. A estos títulos se sumará Destellos de cubanía, actualmente en proceso, por la editorial Bayamo.

Su trayectoria en la radio, la prensa escrita y la promoción cultural le ha valido reconocimientos como el Premio Rubén Castillo Ramos, por la obra de la Vida, recibido en 2024; la distinción Félix Elmuza, y el Premio Provincial de Periodismo Cultural 2020. Además, fue nominado al Premio Nacional de Periodismo José Martí desde el 2022 , hasta el pasado año.

La Demajagua