Agradece Cuba apoyo de ALBA-TCP para restitución del SEN

Cuba agradeció a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), por la aprobación de una iniciativa para apoyar la restitución del sistema eléctrico en la isla (SEN).

Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores, en la red social X expresó el agradecimiento de su país por la misión internacional, impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la XXIV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del bloque.

El canciller afirmó que el proyecto “constituye una nueva demostración de la esencia de la Alianza como mecanismo que pone en el centro de su quehacer la solidaridad y la cooperación entre los pueblos hermanos”.

La Presidencia de Cuba, en la misma plataforma, también resaltó que la Misión Internacional Especial de Energía y Electricidad en Apoyo al Pueblo de Cuba refleja el compromiso de ALBA-TCP con la solidaridad regional.

Este domingo, el presidente venezolano anunció la referida iniciativa al dar lectura a la declaración final de la Cumbre, que se desarrolló de manera virtual a propósito del aniversario 21 de la fundación de la Alianza.

Maduro afirmó que dio instrucciones para elevar “todo lo que estamos haciendo, dos, tres veces más”.

“Vamos a salir mejor, más fuertes, más conscientes y más victoriosos que nunca”, aseguró.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.