Pequeños Alazanes conquistaron una plata con sabor a oro (+ fotos y videos)

Pese a caer ayer en el partido final 2-16 ante La Habana, el equipo de Granma mostró un talento inmenso y llenó de orgullo a una provincia completa en el primer torneo de las Pequeñas Ligas de Béisbol, categoría 7-8 años, en el que ganaron una merecida medalla de plata, que tiene un sabor a oro.

El resultado confirmó un trabajo sistemático y riguroso que desde hace años se impulsa en las categorías infantiles del territorio, y que encontró en estos 14 niños y sus cuatro entrenadores a unos dignos representantes.

La derrota del domingo en el estadio Juan Ealo y la entendible presión en la discusión del título ante un poderoso equipo de La Habana, no debe opacar un torneo excelente, pues Granma jugó ocho de sus diez partidos como visitante y en campos rivales fue capaz de ganar seis.

Los Pequeños Alazanes comenzaron con victorias contundentes sobre Holguín 33-5 y 29-3 sobre Holguín, único duelo que jugaron en el beisbolito bayamés Manuel Alarcón.

Luego viajaron a Santiago de Cuba y barrieron al elenco rival 17-4 y 14-12 y más tarde se trasladaron a Sancti Spíritus y triunfaron 19-4 y 14-3, con derrota intercalada de 4-5.

El sábado protagonizaron un drama deportivo de alta tensión, cuando vencieron 12-2 y luego, a un out de la derrota y con tres carreras por debajo, empataron sensacionalmente a 8 el segundo desafío. Incluso, llegaron a tener la carrera que dejaba al campo a los capitalinos en primera base.

Que la victoria se les escapara en extrainning habla de la presión de la final, pero también de la intensa competitividad que supieron generar.

En el diamante destacó en la final el bayamés Dayron Miranda con sus cuatro cuadrangulares, pero fue un esfuerzo colectivo. Los nombres de Jesús González, Robert Guerra, Neymar Espinosa, Manuel Espinosa, Maikol San Martín, Alexis Moreno, Israel Cisnero, Brando Truties, Liván González y Lean del Toro (todos de la capital provincial), junto a Brian González, de Jiguaní, y los yarenses Ángel Castillo y Diago Montero, ya están inscritos en la historia del béisbol infantil granmense. Detrás de cada paso hacia la final estuvo el trabajo metódico del director técnico Héctor Fajardo y los entrenadores Idael Chacón, Antonio Castillo y Rolando González, además de otros técnicos anónimos.

Esta medalla de plata, por tanto, es otra prueba tangible de que la apuesta por el béisbol de base en Granma va por buen camino. Confirma que el talento, cuando se guía con dedicación, es capaz de llegar a lo más alto a nivel nacional.

No queda entonces otro camino que seguir moldeando a estos niños, que hicieron soñar a miles. Para ellos, sus profesores y sus padres -siempre aportando- el aplauso y la felicitación, además de la exhortación a seguir superándose.

La Demajagua