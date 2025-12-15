Arde la serie beisbolera cubana en la antesala de la postemporada

La recta final del calendario clasificatorio de la 64 Serie Nacional de Béisbol entra hoy en pausa por descanso y traslados, con una lucha cerrada en la tabla y varios boletos aún en disputa.

Los focos mediáticos se centran en el paso firme de los vigentes campeones Leñadores de Las Tunas, líderes del torneo, y de los Cocodrilos de Matanzas, segundos a solo juego y medio de diferencia.

Ambas novenas ya aseguraron su presencia en la postemporada y exhiben altas probabilidades de adueñarse de los dos primeros escaños de esta fase, posiciones que otorgan un cupo directo a la venidera Liga Élite del Béisbol Cubano, independientemente de lo que ocurra luego en los cruces de playoffs.

Más atrás, los Huracanes de Mayabeque están a apenas una victoria de garantizar matemáticamente su inclusión en la siguiente instancia, apoyados en un rendimiento estable durante toda la campaña.

Los Cachorros de Holguín, aunque golpeados recientemente por los Piratas de La Isla —que los dominaron en cuatro de cinco enfrentamientos—, también tienen asegurado su boleto a la postemporada gracias al colchón acumulado con anterioridad.

Industriales y los Gallos de Sancti Spíritus aparecen muy cerca de sellar sus pasajes, mientras que la batalla más intensa se libra entre varios contendientes que aún conservan opciones.

En ese pelotón, los Elefantes de Cienfuegos y los Cazadores de Artemisa se mantienen dentro de la zona de privilegio, defendiendo con uñas y dientes posiciones que cambian jornada tras jornada.

La presión llega desde abajo con los Vegueros de Pinar del Río, situados a solo un juego de cruzar la línea clasificatoria. Con menos probabilidades, pero todavía con vida matemática, aparecen los Alazanes de Granma, las Avispas de Santiago de Cuba y los Leopardos de Villa Clara, estos últimos con la mayor cantidad de juegos pendientes en el calendario.

En este contexto, la Comisión Nacional de este deporte emitió ayer una nota oficial en la que informó sobre cambios en el reglamento del torneo en lo referente a juegos no celebrados, partidos sellados y la estructura de la etapa de playoffs.

La decisión responde a la cantidad de encuentros pendientes y a los compromisos internacionales previstos a partir del 23 de enero de 2026, lo que obliga a concluir el campeonato antes de esa fecha.

Según se explicó, la recuperación de los juegos comenzará el 19 de diciembre, sin respetar el orden original de suspensión, y solo se efectuarán aquellos que definan la clasificación o el acceso a los dos primeros lugares de la tabla, con clasificación directa a la cuarta Liga Élite.

Los playoffs iniciarían al tercer día de concluido el último juego de recuperación, siempre que existan fechas suficientes para terminar los cuartos de final antes del 29 de diciembre; de no ser así, comenzarían el 4 de enero de 2026.

Además, las etapas de cuartos de final y semifinal se reducirán a subseries de cinco juegos a ganar tres, mientras que la final se mantendrá como estaba prevista, a siete juegos con cuatro victorias necesarias.

La Comisión aclaró que, si los playoffs se extienden más allá del 23 de enero y coinciden con eventos internacionales, ningún jugador de los equipos involucrados sería convocado a esas competiciones.

En el plano estadístico, el torneo muestra una media ofensiva colectiva de .289, con Camagüey como el equipo de mejor promedio de bateo (3.21). El pitcheo registra una efectividad media de 5.10, liderada por Mayabeque (3.79), mientras que la defensa promedia .968, con Matanzas al frente (.980).

Entre los líderes individuales destacan el holguinero Yasiel González, líder en promedio ofensivo (.408) y jonrones (16), y su compañero de equipo Lázaro Cedeño, máximo impulsor con 67 carreras.

Desde el montículo sobresalen el tunero Keniel Ferráz (1.80 de efectividad), el avileño Yunier Batista (10 victorias), Alberto Pablo Civil, de Las Tunas, y el matancero Yosney García (nueve salvamentos), además del artemiseño Brander Guevara, líder en ponches con 85.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959