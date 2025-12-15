Argentina: Lluvia tormentosa aguó el concierto de Shakira en Córdoba

Una inoportuna e impertinente lluvia tormentosa que cayó anoche sobre la ciudad argentina de Córdoba provocó la suspensión del esperado concierto de la cantante Shakira que hoy volverá a escena si el clima lo permite.

Era el penúltimo concierto de la barranquillera que cierra este lunes en el estadio cordobés Mario Kempes su periplo por Latinoamérica antes de llevar su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” a escenarios de Europa y Asia.

La lluvia comenzó de a poco a 45 minutos de iniciado el espectáculo concebido para casi dos horas, aunque la artista continuó el programa, pero a la hora la precipitación se hizo tan intensa e irrumpieron relámpagos que los organizadores se vieron forzados a suspenderlo, para gran malestar del público, y muchos exigieron que le devolvieran el pago por las entradas, reporta el diario Hoy.

La medida fue comunicada a los espectadores a través de las pantallas gigantes del escenario, mientras el personal de seguridad indicaba evacuar de manera ordenada, utilizando la salida ya que se desató también una tormenta eléctrica.

La seguridad del estadio destacó que esta decisión fue adoptada con el objetivo primordial de proteger a todos los asistentes.

Desde temprano, los fanáticos comenzaron a reunirse en los alrededores del Estadio Mario Alberto Kempes, donde la previa se convirtió en un espectáculo por sí misma.

Los jóvenes se presentaron con disfraces, atuendos llamativos y accesorios de colores acompañaron la espera de miles de personas. Las puertas del estadio abrieron a las 18:00 hora local. Tiempo después la cantante invitada Tizishi subió al escenario como telonera, consolidando su proyección con una actuación que cautivó al público.

El show de Shakira, que estaba previsto para las 21, comenzó aproximadamente 40 minutos más tarde debido a las condiciones climáticas.

A lo largo del recital, los presentes disfrutaron de varios de los grandes éxitos de la colombiana. La última canción que pudo interpretar antes de la suspensión fue “Pies Descalzos”.

La suspensión del show generó un aluvión de reacciones en redes sociales, principalmente en X e Instagram.

De acuerdo con el periódico Hoy, numerosos espectadores cuestionaron a la productora Universo Jiménez por la demora en el inicio del recital y por la forma en que se gestionó la evacuación, mientras que otros expresaron su malestar por no haber podido disfrutar del espectáculo completo y reclamaron la devolución de las entradas.

Además, varios asistentes señalaron que el ingreso al predio fue lento y desorganizado, y atribuyeron esa situación a la falta de señalización.

El show de este lunes dependerá de la adversidad climática, indicaron organizadores y autoridades locales.

