Celebra Instituto Jorge Dimitrov 45 años impulsando la soberanía agropecuaria

Los aportes del Instituto de Investigaciones Jorge Dimitrov, de Granma, al desarrollo científico y al sector agropecuario se recuerdan, especialmente, por estos días, en ocasión del aniversario 45 de esa institución, surgida por iniciativa directa del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Inaugurado el 14 de diciembre de 1980, a unos 15 kilómetros de Bayamo, el centro se ha consolidado como uno de los más relevantes del oriente cubano en investigación agropecuaria y ambiental.

El instituto genera y transfiere conocimientos, tecnologías, productos y servicios para el desarrollo sostenible en ecosistemas tropicales, prioriza el diseño de soluciones que eleven la producción de carne y leche en ganados vacuno, bufalino, ovino-caprino y porcino, forma recursos humanos y la su infraestructura científica.

También, el Dimitrov impulsa la producción de viandas, hortalizas y granos en áreas rurales y urbanas; el manejo adecuado y la recuperación de suelos; el mejoramiento de recursos fitogenéticos y la obtención sostenible de alimento animal mediante biotecnología y métodos convencionales.

Entre sus contribuciones destacan avances en ganadería, cultivos, control de plagas y conservación genética.

En el contexto actual de bloqueo económico recrudecido por Estados Unidos —con su impacto en la escasez de insumos importados y la urgencia de sustituir importaciones—, el Dimitrov cobra relevancia vital para Cuba, al impulsar la producción de más alimentos con recursos nacionales y fortalecer así la soberanía alimentaria.

El acto central por el aniversario 45 se realizará este martes en el Teatro Bayamo, reafirmando el compromiso del instituto con la innovación agropecuaria frente a los desafíos nacionales.

