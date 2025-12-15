Celebra Instituto Jorge Dimitrov 45 años impulsando la soberanía agropecuaria

Inaugurado el 14 de diciembre de 1980, a unos 15 kilómetros de Bayamo, el centro se ha consolidado como uno de los más relevantes del oriente cubano en investigación agropecuaria y ambiental.
El instituto genera y transfiere conocimientos, tecnologías, productos y servicios para el desarrollo sostenible en ecosistemas tropicales, prioriza el diseño de soluciones que eleven la producción de carne y leche en ganados vacuno, bufalino, ovino-caprino y porcino, forma recursos humanos y la su infraestructura científica.
También, el Dimitrov impulsa la producción de viandas, hortalizas y granos en áreas rurales y urbanas; el manejo adecuado y la recuperación de suelos; el mejoramiento de recursos fitogenéticos y la obtención sostenible de alimento animal mediante biotecnología y métodos convencionales.
Entre sus contribuciones destacan avances en ganadería, cultivos, control de plagas y conservación genética.
En el contexto actual de bloqueo económico recrudecido por Estados Unidos —con su impacto en la escasez de insumos importados y la urgencia de sustituir importaciones—, el Dimitrov cobra relevancia vital para Cuba, al impulsar la producción de más alimentos con recursos nacionales y fortalecer así la soberanía alimentaria.
El acto central por el aniversario 45 se realizará este martes en el Teatro Bayamo, reafirmando el compromiso del instituto con la innovación agropecuaria frente a los desafíos nacionales.