Forzudos alzaron a Granma en Quisqueya

Mientras, los cuatro representantes de Granma salían con medallas de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, sede del único torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, otra embajada de la provincia dominaba el Campeonato Nacional, con sede en La Habana.

En la justa quisqueyana, el jiguanisero Raibet Machado Olivera se agenciaba uno de los tres metales de plata que otorgó la división de 60 kg, al levantar 145 kilos en envión, además de terminar séptimo en arranque y cuarto en total.

Asimismo, los oriundos de Río Cauto, Ludia Montero Ramos (48 kg) y Edisnel Corrales Rondón (79 kg) ganaban los tres premios de bronce en sus respectivas categorías.

La actuación granmense cerró con el hermano de Raibet, Yorelvis Machado Olivera (94 kg), tras alzada de 190 kilos en envión, aunque también concluyó quinto en arranque y total.

De esa manera, los cuatro forzudos de casa aportaban al propósito de las pesas cubanas de garantizar presencia con equipos completos en la justa regional, que acogerá la propia capital dominicana, durante el verano de 2026.

Todos los participantes del archipiélago se ubicaron entre los primeros nueve lugares de sus respectivas clasificaciones y redondearon cosecha de 14 preseas (5-1-8).

Entretanto, en el gimnasio Manuel Suárez, de la Esfaar Cerro Pelado, de la capital cubana, los pesistas granmenses sumaron 66 puntos para dominar la justa doméstica por provincias, con las selecciones de Guantánamo (39) y Pinar del Río (30) completando las tres primeras posiciones.

La Demajagua