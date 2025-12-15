Rinden tributo a Juan Manuel Márquez Rodríguez en Campechuela

En Campechuela se rindió tributo a Juan Manuel Márquez Rodríguez, segundo jefe de la expedición del Yate Granma, en el aniversario 69 de su asesinato. En el monumento a su memoria fue depositada una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba. El acto contó con la presencia de autoridades locales, estudiantes y organizaciones.

El acto por la efemérides estuvo presidido por Yoandris Ramos Gutiérrez Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Carlos Manuel Atencio Quintana Presidente de la Asamblea municipal del Poder Popular.

Presentes además estudiantes de la Escuela Primaria Juan Manuel Márquez de la comunidad de la Norma, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Manuel Palomino, periodista de CNC TV Granma

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma