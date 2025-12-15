EEUU, las amenazas siguen contra Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos sigue endureciendo su postura contra Venezuela, en una escalada de tensiones que se acerca hoy peligrosamente a una eventual incursión militar terrestre de imprevisibles consecuencias.

La semana pasada la Casa Blanca impuso nuevas sanciones contra Venezuela (en este caso dirigidas a miembros de la familia del presidente Nicolás Maduro), mientras el mandatario Donald Trump reiteró sus amenazas de lanzar bombardeos militares contra objetivos terrestres dentro de la nación sudamericana.

Según un reciente artículo el diario The New York Times, para el secretario de Estado Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela.

El también asesor interino de Seguridad Nacional lleva mucho tiempo intentando socavar o derrocar al Gobierno de Cuba, que mantiene estrechos vínculos económicos y de seguridad con Venezuela, subrayó el material.

Aunque expulsar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece ser un objetivo inmediato de la política estadounidense, hacerlo podría ayudar a cumplir otro sueño de Rubio desde hace décadas: asestar un golpe crítico a Cuba, añadió la publicación.

“Su teoría del cambio implica cortar todo apoyo a Cuba”, dijo Juan Gonzalez, quien fue el principal asesor del presidente Joe Biden en la Casa Blanca para asuntos del hemisferio occidental, señaló el Times. “Según este planteamiento, una vez que Venezuela caiga, Cuba le seguirá”, enfatizó.

Recordó el periódico que, en los últimos meses, el ejército estadounidense ha acumulado una gran fuerza cerca de Venezuela. Está atacando embarcaciones y matando a personas a bordo quienes, según afirman Trump y Rubio, sin presentar pruebas, trafican con drogas.

Muchos expertos jurídicos han considerado ilegales estos ataques. Todo ello forma parte de una campaña para presionar a Maduro para que dimita o para derrocarlo por la fuerza, campaña que no cuenta con la autorización del Congreso, añadió el Times.

El influyente rotativo neoyorquino afirmó que el Gobierno de Trump intensificó bruscamente su campaña de presión contra Maduro al incautar el miércoles un buque petrolero en el mar Caribe.

Aunque Trump y Rubio enmarcaron la ofensiva contra Maduro en la lucha contra el narcotráfico procedente de América Latina, aquellos que mantienen una actitud belicista ante Cuba ven la posibilidad de asestar un golpe al Gobierno de La Habana, advirtió The New York Times.

Pero el planteamiento de Rubio sobre Venezuela y Cuba implica un riesgo político para él mismo -apuntó el Times-, ya que los críticos ven la amenaza de las costosas políticas de “cambio de régimen” que Estados Unidos ha probado y fracasado.

Entre ellos se encuentran algunos de los partidarios acérrimos de Trump, como el ex estratega de la Casa Blanca Stephen Bannon, el presentador de pódcast Tucker Carlson y la asesora informal de Trump Laura Loomer, subrayó el diario.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959