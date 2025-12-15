Unicef preocupada por desplazamiento masivo de niños en RDC

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó profunda preocupación por el desplazamiento forzoso que viven hoy miles de niños en República Democrática del Congo (RDC) ante el incremento de la violencia.

Desde el 1 de diciembre, los intensos combates en la provincia de Kivu Sur obligaron a más de 500 mil personas, incluidos más de 100 mil infantes, a buscar refugio en otras localidades o a cruzar la frontera hacia Burundi y Ruanda, apuntó el organismo internacional.

Con la propagación de la violencia se prevé que el desplazamiento aumente aún más, por lo que Unicef manifestó preocupación por la seguridad y el bienestar de estos menores, indicó un comunicado.

Entre los riesgos a los que se exponen estos infantes se encuentran la separación familiar, la exposición a la violencia, la explotación, la violencia de género y sexual, así como el sufrimiento psicosocial.

De acuerdo con Unicef, sólo entre el 6 y el 11 de diciembre se identificaron más de 50 mil congoleños llegados a Burundi, de los cuales casi la mitad son menores de edad, una cifra que se prevé aumente en los próximos días.

Muchos de estos refugiados presentan lesiones, además de que hay niños no acompañados o separados de sus familias; de ahí que se trabaje con las autoridades de RDC y Burundi para movilizar una respuesta humanitaria urgente.

El organismo instó a todas las partes a proteger a los niños y a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño, quienes nunca deben pagar el precio del conflicto, subrayó el comunicado.

