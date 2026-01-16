Cuba participa en consulta de ONU sobre agricultura

Un grupo de expertos cubanos participó en la consulta virtual del sector científico y académico, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con vistas a los preparativos de su 39ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, prevista en Brasilia, del 2 al 6 de marzo próximo.

Un comunicado de la organización, acreditada en La Habana, informó sobre la importancia del encuentro por permitir a los países expresar sus perspectivas estratégicas, contribuir a la elaboración de su declaración y fortalecer su presencia en los procesos de toma de decisiones para transformar los sistemas agroalimentarios de la región.

Señaló que intervención de la delegación nacional reafirmó el rol de la ciencia y la academia en la formulación de políticas públicas, en la producción de conocimiento y en la búsqueda de soluciones innovadoras para avanzar hacia sistemas alimentarios más eficientes, sostenibles, resilientes e inclusivos.

La integraron autoridades de las direcciones de ciencia de los ministerios de la Agricultura y del de Educación Superior, de los institutos de Suelos y de

Investigaciones Agroforestales, al igual que de las asociaciones de Técnicos Agrícolas y Forestales y la Cubana de Producción Animal.

El encuentro regional es su máximo órgano rector, definirá sus prioridades para el próximo bienio, evaluará los avances desde su anterior cita y alineará los compromisos de los estados miembros frente a los desafíos actuales de la alimentación, la agricultura, el cambio climático y el desarrollo rural.

Durante sus sesiones, destacaron la necesidad de consolidar alianzas interinstitucionales y multisectoriales que faciliten la adopción de políticas que potencien la innovación agrícola y fortalezcan la soberanía alimentaria en un contexto marcado por crecientes desafíos económicos y ambientales.

Entre los asuntos discutidos sobresalieron la territorialización de políticas públicas para asegurar su implementación efectiva a nivel local; la formación de gestores para acelerar la toma de decisiones fundamentadas con evidencia científica; la bioeconomía y la economía circular como motores de una agroindustria sostenible; la restauración de agroecosistemas; el manejo de servicios ecosistémicos para aumentar resiliencia y productividad; y el rol de los sistemas urbanos sostenibles en la seguridad alimentaria y la nutrición, entre otros.

