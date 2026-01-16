Estadounidenses cuestionan prioridades de Trump

Muchos ciudadanos de Estados Unidos se cuestionan hoy si el presidente Donald Trump tiene las prioridades correctas en su gestión porque cada vez se enfoca más en la intervención extranjera, la menos eso dicen las encuestas.

Alrededor de seis de cada 10 estadounidenses desaprueban cómo Trump está llevando la política exterior, y el 56 por ciento, la mayoría, cree que ha “ido demasiado lejos” al usar el ejército de Estados Unidos para intervenir en otros países.

De acuerdo con un sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, Trump muestra sutiles signos de vulnerabilidad, porque sigue sin convencer a los votantes en el acápite que más preocupa: la economía.

Aproximadamente seis de cada 10 adultos dicen que Trump hizo más para perjudicar el costo de vida en este segundo mandato, cuando el ocupante del Despacho Oval aseguró que desde el primer día iba a bajar los precios, pero la opinión popular dice lo contrario.

Según el tanteo, en inmigración, uno de sus principales temas de campaña, el gobernante, que está a punto de cumplir su primer año en el cargo, disminuyó su aprobación. Solo el 38 por ciento de los adultos tiene un criterio positivo acerca del manejo de Trump de este asunto.

Los análisis del comportamiento de las estadísticas arrojan que, al principio de su primer mandato, el 42 por ciento de los estadounidenses avalaban su trabajo

