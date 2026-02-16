Amistad y solidaridad con Cuba desde Burkina Faso

Los históricos vínculos de amistad y cooperación entre Cuba y Burkina Faso y la solidaridad mutua fueron ratificados en el encuentro de la ministra delegada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país africano, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabre/Kaboré, y Enith Pérez Retureta, embajadora de la nación antillana, quien fue recibida en audiencia, informó el portal Cubaminrex.

Durante la reunión, la diplomática cubana explicó la compleja situación que enfrenta la Isla como consecuencia de la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, la cual recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas.

Señaló que la medida afecta directamente la vida cotidiana de la población y servicios esenciales como la salud, la educación y el transporte, al impactar de manera particular en el suministro de combustible y el sector energético.

La Ministra Delegada agradeció la información brindada y expresó la solidaridad del Gobierno y pueblo de Burkina Faso con Cuba frente a esta difícil coyuntura.

Pérez Retureta agradeció la posición firme y el acompañamiento permanente de Burkina Faso en la lucha por el levantamiento del bloqueo, al tratarse de una medida unilateral de carácter extraterritorial que viola principios del Derecho Internacional.

En este contexto, destacó la exitosa organización en diciembre de 2025 de las celebraciones por el aniversario 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, como muestra de la solidez de los vínculos basados en valores compartidos de solidaridad y respeto mutuo.

La diplomática saludó los avances del proceso de transformación que vive Burkina Faso y reconoció el liderazgo del presidente Ibrahim Traoré, cuyo compromiso ha contribuido a fortalecer la dignidad y soberanía de la nación africana.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de fraternidad y reafirmó la voluntad común de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y la cooperación en beneficio de ambos pueblos.

