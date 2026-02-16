Softbolistas granmenses conducen barrida sobre Charros en liga mexicana

Las granmenses Leannelys Zayas y Yilian Tornés condujeron hoy el triunfo 8×5, con el que Diablos Rojos completó la barrida sobre Charros de Jalisco, para quedar como único líder, en la III Liga Mexicana de Softbol.

En el estadio Panamericano, de Zapopan, cuartel general de las rivales, Zayas protagonizó otra jornada perfecta, con sencillo, tubey y su sexto cuadrangular del torneo, además de remolcar tres carreras y anotar dos.

De esa manera, la torpedera yarense se afianzó en la cima de las impulsadas, con 27, y se colocaba segunda en indiscutibles, con 25, por lo que en ambos departamentos marcha como la líder histórica de la justa, con 68 y 99, respectivamente.

Entretanto, la tiradora Tornés se apuntaba el cuarto éxito de la campaña, tras su labor de seis episodios completos, con cinco carreras permitidas y cuatro imparables.

La zurda jiguanisera propinó siete ponches, pero no estuvo fina con su control, al regalar media docena de boletos; mientras, dejaba su promedio de carreras limpias en 2.19 (44.2-14), entre los mejores del campeonato.

El segundo racimo de cuatro en el cuarto capítulo sentenció el encuentro a favor de las escarlatas (12-4), que asumían así la punta en solitario, tras la derrota de Bravas de León (11-5) ante Sultanes de Monterrey.

También repitieron la doble victoria de los días 22 y 23 de enero, en la apertura del torneo, para conseguir una pollona frente a las campeonas de la versión inaugural (en 2024).

Las alumnas de Denisse Fuenmayor visitarán a Naranjeros de Hermosillo, jueves y viernes, y después se llegarán al Domingo Santana, de León, para chocar con las Bravas, el fin de semana.

Coincidentemente, en ese terreno las mejores jugadoras de la liga escenificarán el primer Juego de estrellas, este martes, con la participación de Leannelys y Yilian.

La Demajagua