Denuncia embajador de Cuba en Italia impacto del bloqueo

El diplomático condenó la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, dirigida a frenar el suministro de petróleo a Cuba mediante coerción contra terceros Estados, y calificó la medida como extraterritorial y contraria al Derecho Internacional.
Cepero Aguiar afirmó que las acusaciones de que Cuba representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o respalda el terrorismo carecen de sustento, y recordó que la Isla ha sido víctima de actos terroristas organizados desde territorio norteamericano.
Reconoció el fuerte impacto en la población del bloqueo económico, comercial y financiero, y la reciente orden ejecutiva, pero aseguró que el gobierno y pueblo cubanos resistirán, como lo han hecho durante más de seis décadas frente a la agresión constante, en defensa de su derecho a la autodeterminación.
La entrevista, realizada por la periodista Cecilia Rinaldini, destacó que la alternativa a la resistencia sería la sumisión total, lo cual resulta inaceptable para la nación caribeña.