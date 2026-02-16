Denuncia embajador de Cuba en Italia impacto del bloqueo

Jorge Luis Cepero Aguiar, embajador de Cuba en Italia, denunció en entrevista concedida al programa “Voces del mundo” de Rai Radio 1 el impacto humanitario del bloqueo a los suministros de combustibles impuesto por la administración estadounidense, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El diplomático condenó la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, dirigida a frenar el suministro de petróleo a Cuba mediante coerción contra terceros Estados, y calificó la medida como extraterritorial y contraria al Derecho Internacional.

Cepero Aguiar afirmó que las acusaciones de que Cuba representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos o respalda el terrorismo carecen de sustento, y recordó que la Isla ha sido víctima de actos terroristas organizados desde territorio norteamericano.

Reconoció el fuerte impacto en la población del bloqueo económico, comercial y financiero, y la reciente orden ejecutiva, pero aseguró que el gobierno y pueblo cubanos resistirán, como lo han hecho durante más de seis décadas frente a la agresión constante, en defensa de su derecho a la autodeterminación.

La entrevista, realizada por la periodista Cecilia Rinaldini, destacó que la alternativa a la resistencia sería la sumisión total, lo cual resulta inaceptable para la nación caribeña.

