Irán pide a Washington que negocie al margen de Israel

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó hoy que Estados Unidos puede definir sus intereses en las negociaciones con Teherán de manera independiente a los de Israel.

En declaraciones a la cadena Al Jazeera, el funcionario señaló que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos continúan y que varios países de la región realizan gestiones para garantizar su éxito.

Larijani reveló que recientemente transmitió un mensaje a Washington a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, aunque precisó que hasta el momento no han recibido una respuesta oficial.

Estados Unidos puede establecer sus intereses en las negociaciones al margen de los de Israel, e Irán está abierto a cooperar en ellas, expresó.

Asimismo, consideró poco probable que Washington busque una nueva confrontación armada, aunque advirtió que cualquier acción militar contra su país tendrá respuesta.

El dirigente iraní sostuvo que Teherán no busca la guerra, pero está preparado para defenderse. A su juicio, Israel intenta sabotear las negociaciones y desempeña un papel desestabilizador en la región.

El pasado 6 de febrero, Omán acogió una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Teherán y Washington, tras la suspensión de contactos luego de ataques israelíes y estadounidenses contra Irán en junio de 2025.

Medios estadounidenses informaron sobre preparativos para una segunda ronda de conversaciones indirectas, prevista para los próximos días en Ginebra, Suiza.

Mientras Washington insiste en que Irán debe detener completamente sus actividades de enriquecimiento de uranio y ampliar la agenda negociadora a su programa de misiles y su política regional, Teherán mantiene que solo dialogará sobre su programa nuclear y reclama el levantamiento de las sanciones económicas occidentales como parte de cualquier acuerdo.

