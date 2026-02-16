Erislandy debuta hoy en Copa Independencia en República Dominicana

El campeón olímpico de Paris 2024 Erislandy Álvarez debuta hoy en la Copa Independencia de Boxeo de la República Dominicana.

Cuba está presente con ocho peleadores, cuatro en cada sexo, en esta liza, con sede hasta el 22 de febrero en Santiago de los Caballeros.

Los hombres son liderados por el bicampeón olímpico y quíntuple monarca del orbe Julio César La Cruz, quien combatirá en la división supercompleta (+90 kg).

Junto al astro cubano del boxeo de riposta estará además de Erislandy Álvarez (65 kg) el subtitular mundial de Tashkent 2023 Saidel Horta (60 kg).

La escuadra dirigida por el entrenador Eulises Pouyot la completa Nelson Williams (90 kg), ganador de uno de los dos cetros de la isla en la edición de 2024.

La armada femenina, bajo el mando del técnico Iván Horta, presenta a las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), junto a Yailena Palomo (50 kg) y Magda Massó (57 kg).

La lid sirve de fogueo a los peleadores cubanos rumbo al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, convocado del 11 al 16 de marzo en Guadalajara, México.

Boxeadores de Bahamas, Ecuador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Ucrania también asisten al torneo en suelo dominicano.

