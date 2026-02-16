Estadounidenses en feriado federal por el Día de los Presidentes

Los estadounidenses vivirán hoy otro feriado federal: el Día de los Presidentes, que se celebra anualmente el tercer lunes de febrero para honrar el natalicio de George Washington, el primer presidente de la nación (1789-1797).

Washington es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos junto con John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson y James Madison.

En 1968, el Congreso debatió si debían combinarse las festividades de los cumpleaños de Washington y Abraham Lincoln, el decimosexto mandatario del país, nacido el 12 de febrero de 1809.

Ya en 1971, la Ley de Uniformidad de Días Feriados Nacionales trasladó la celebración al tercer lunes de febrero para crear un fin de semana largo. Durante la jornada las oficinas gubernamentales, bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados y en las escuelas organizan eventos sobre los presidentes de Estados Unidos.

La tercera edición del Proyecto de Grandeza Presidencial, en 2024, donde participaron académicos e historiadores se definieron las calificaciones de los ocupantes del Despacho Oval en la historia nacional con puntuaciones de cero (fracaso absoluto) a 100 (máxima nota).

Los resultados de la encuesta fueron consistentes con los de ediciones realizadas en 2015 y 2018. Lincoln lideró la clasificación con un promedio de 95,03 puntos, seguido por Franklin Delano Roosevelt con 90,83, George Washington con 90,32, Theodore Roosevelt con 78,58, Thomas Jefferson con 77,53, Harry Truman con 75,34, Barack Obama con 73,8 y Dwight D. Eisenhower con 73,73.

En el momento en que se aplicó el sondeo, Joe Biden ocupó el puesto 14 entre los presidentes de Estados Unidos y Donald Trump fue evaluado como el peor (teniendo en cuenta su primer mandato de 2017-2021). El republicano obtuvo apenas una calificación de 10,92 puntos.

